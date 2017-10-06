Uluslararası Medya Zekası kongresi Almanya'da

Türkiye'den Medya Takip Merkezi'nin de katıldığı etkinlik üç gün sürdü

Gündemi bir hayli meşgul eden yapay zekâ ve yalan haber konuları üç gün boyunca masaya yatırıldı.Uluslararası medya takip şirketleri derneği FIBEP'in 49'uncu kongresi, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı.Türkiye'den Medya Takip Merkezi'nin (MTM) de katıldığı etkinlik üç gün sürdü. 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen kongrenin bu yılki ana başlığı "Dünya Medya Zekâsı" (World Media Intelligence) oldu.Daha çok "yapay zekâ" ve "yalan haber" üzerine yoğunlaşan medya ölçümleme uzmanı şirketler, üç gün boyunca deneyimlerini paylaştılar.