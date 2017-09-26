26/09/2017 08:54


Kadri Gürsel tahliye sonrası ilk kez konuştu

Kadri Gürsel

Cumhuriyet gazetesi davasında savcılık Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verdi

Kadri Gürsel, tahliye sonrasında ilk kez konuştu.Gürsel, “Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum, bize bir kez daha dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Bu kamuoyu bu sayede oluştu. Geride bıraktığım dört arkadaşım adına da bunları size iletiyorum. Çok fazla sevinecek bir durum da yok. Haksız mesnetsiz suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu” diye konuştu.


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