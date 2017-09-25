RTÜK o kanalları TÜRKSAT'tan çıkaracak

RTÜK "K24 TV", "WAAR TV" ve "Rudaw TV" kanallarının TÜRKSAT'tan çıkarılmasıyla ilgili adım attı

RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, yayın incelemeleri sonucu "WAAR" logolu televizyon kanalının 16 Temmuz'daki hava durumu programında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni "Kürdistan bölgesi" olarak gösterdiği, Diyarbakır ve Van illerinin hava sıcaklığına ilişkin bilgi verirken de "Amed" ve "Wan" isimleri altında "kuzey Kürdistan" anlamına gelen "Baküre Kurdistane" ifadesine yer verildiği belirlendi.

"K24 TV" kanalının yayınlarında ise Irak ve Suriye'nin yanı sıra Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni de içine alan bir bölgenin "Kürdistan" adı altında sarı renkle gösterildiği, bu bölgenin daha sonra dörde ayrılarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin "Baküre Kurdistane" olarak nitelendirildiği tespit edildi.

"Rudaw TV" kanalında da benzer nitelikte yayınlara yer verildiği, RTÜK İletişim Merkezine yapılan bildirim ve kamuoyuna yansıyan haberlere istinaden yapılan incelemelerde, söz konusu televizyon kanalının yayınlarında "Baküre Kurdistane" olarak nitelendirdiği bölgelerde terör örgütü PKK/YPG lehine yayınlar yaptığı belirlendi.

RTÜK'ten lisanslı olmayan K24 TV, WAAR TV ve Rudaw TV yayınlarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden aldığı lisansa dayanarak TÜRKSAT uyduları üzerinden iletiyordu. Yayın incelemeleri sonucu söz konusu kanallardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde açıkça başka isimlendirmelerle yıkıcı ve bölücü mahiyette yayın ve nitelendirmeler yapıldığı tespit edildi.

RTÜK'ün bugün gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereği, söz konusu kuruluşların yayınların iletimine izin verilmemesi ve engellenmesi, bu kararın Türksat A.Ş’ye bildirilmesi yönünde karar alındı.

Buna göre, Türkiye'ye ait uydular üzerinden kapasite kullanan "K24 TV", "Waar TV" ve "Rudaw TV" kanallarının ihlale konu yayın içerikleri 48 saat içinde düzeltilmez ve ihlal giderilmezse, söz konusu kuruluşların yayınlarının iletimine izin verilmemesi ve engellenmesi hususunun TÜRKSAT'a bildirilmesine ilişkin alınan Üst Kurul kararının gereği TÜRKSAT tarafından yerine getirilerek söz konusu yayınların iletimi sonlandırılacak.

Kaynak: AA