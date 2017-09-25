Cumhuriyet davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görülecek
Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper’in cezaevinde tutulduğu davaya bugün Çağlayan’daki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.
Mahkeme heyeti, 11 Eylül’deki duruşmada Ahmet Şık ve Kadri Gürsel’in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. ‘Sanık’lardan karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Utku ve Önder Çelik, vakfın Danışma Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Kemal Güngör, Okur Temsilcisi Güray Öz, köşe yazarı Hakan Kara ve Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay 29 Temmuz’da sona eren ilk duruşmada tahliye edilmişti.