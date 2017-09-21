Nevşin Mengü Uğur Dündar'ın açıklamasını doğruladı
Başarılı spiker Nevşin Mengü, CNN Türk'ten istifa ettiğine dair Uğur Dündar'ın yaptığı açıklamayı doğruladı
Usta gazeteci Uğur Dündar, CNN Türk’ün başarılı haber spikeri Nevşin Mengü’nün istifa ettiğini açıkladı. Dündar, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli haberci Nevşin Mengü sağlam kişiliğine uygun davranışla CNN Türk’ten istifa etti. Böylece meslek siciline onurlu bir sayfa ekledi…” dedi.
Nevşin Mengü’nün istifa açıklaması da tweet’dan geldi. Mengü, ‘Severek ayrıldık :) Olur bazen öyle. Hayırlısı olsun’ yazarak Uğur Dündar’ı doğruladı.