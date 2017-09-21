21/09/2017 17:38


Nevşin Mengü Uğur Dündar'ın açıklamasını doğruladı

Nevşin Mengü

Başarılı spiker Nevşin Mengü, CNN Türk'ten istifa ettiğine dair Uğur Dündar'ın yaptığı açıklamayı doğruladı

Usta gazeteci Uğur Dündar, CNN Türk’ün başarılı haber spikeri Nevşin Mengü’nün istifa ettiğini açıkladı. Dündar, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli haberci Nevşin Mengü sağlam kişiliğine uygun davranışla CNN Türk’ten istifa etti. Böylece meslek siciline onurlu bir sayfa ekledi…” dedi.

Nevşin Mengü’nün istifa açıklaması da tweet’dan geldi. Mengü, ‘Severek ayrıldık :) Olur bazen öyle. Hayırlısı olsun’ yazarak Uğur Dündar’ı doğruladı.


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