İşte o şok görüntüler. Parsons Green istasyonu kapatılırken, Earls Court ve Wimbledon istasyonları arasındaki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.Patlamaının

AVRUPA-İşte o şok görüntüler. Parsons Green istasyonu kapatılırken, Earls Court ve Wimbledon istasyonları arasındaki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.Patlamaının Ajanslara ve sosyal medyaya düşen patlama anları . Londra Parsons Green istasyonu İşte o şok patlama görüntüleri

İşte o şok görüntüler. Parsons Green istasyonu kapatılırken, Earls Court ve Wimbledon istasyonları arasındaki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.Patlamaının