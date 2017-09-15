15/09/2017 12:30


Londra Parsons Green istasyonu İşte o şok patlama görüntüleri

Londra Parsons Green istasyonu

İşte o şok görüntüler. Parsons Green istasyonu kapatılırken, Earls Court ve Wimbledon istasyonları arasındaki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.Patlamaının

AVRUPA-İşte o şok görüntüler. Parsons Green istasyonu kapatılırken, Earls Court ve Wimbledon istasyonları arasındaki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.Patlamaının Ajanslara ve sosyal medyaya düşen patlama anları . Londra Parsons Green istasyonu İşte o şok patlama görüntüleri

 

 

  İşte o şok görüntüler. Parsons Green istasyonu kapatılırken, Earls Court ve Wimbledon istasyonları arasındaki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.Patlamaının 

 

 


Londra Parsons Green istasyonu
Londra Parsons Green istasyonu İşte o şok patlama görüntüleri
Londra metrosunda patlamada
Londra metrosunda patlamada çok sayıda yaralı var
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