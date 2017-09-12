Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeninin katili tutuklandı

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in ölümüyle ilgili davada yakalanan damadı Cemil Yavuz Karanfil'in tutuklandığı öğrenildi

İzmir'de yakalanan firari Cemil Yavuz Karanfil, bu sabah Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Cemil Yavuz Karanfil daha sonra ifade vereceğini söyleyerek, süre istedi.

Mahkeme heyeti de Cemil Yavuz Karanfil'in tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Karanfil, cezaevine gönderildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Karanfil, 29 Mayıs'da tartıştığı kayınpederi Kadir Demirel'i öldürdü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemil Yavuz Karanfil hakkında “Tasaralayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Olayın ardından firar eden Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.