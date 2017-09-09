09/09/2017 09:26


Uğur Dündar'dan o eleştirilere sert yanıt, 'Ey cahil bilmiyorsun sus'

Uğur Dündar

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınoluk Amfi Tiyatro’dan yayınlanan Halk Arenası'nda Uğur Dündar sosyal medyadan gelen o eleştiriye sert bir şekilde tepki gösterdi

Uğur Dündar, binlerce kişinin katıldığı Halk Arenası’na yönelik sosyal medyadan gelen bazı eleştirilere sert yanıt verdi.İşte Dündar'ın verdiği o tepki

“Bir müptezel ‘Sıkıysa Anadolu’ya gidin’ demiş. Müptezel hepimiz Anadolu değil miyiz? Balıkesir en çok şehidin verildiği kentlerimizden biri. Ey alçak sen şehitlere saygısızlık yaptığını farkında değil misin? Bu memleketin her karışı kutsaldır. Benim dolaşmadığım kent kalmadı. Cahil bilmiyorsun sus.”

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