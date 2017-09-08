Alişan'ın yeni programına Eda Erol'un eniştesinden veto

Nişanlısı Eda Erol ile ayrılan Alişan, ATV'de yayınlanacak programından da oldu

Güzel sunucu Esra Erol’un eşi Ali Özbir ve Alişan, daha önce çevrelerine ATV’deki program çalışmasını duyurmuş, hatta stüdyo bile bakmışlardı. Programın yapımcısı da Esra Erol’un eşi Ali Özbir olacaktı. Fakat Alişan birdenbire Eda Erol’dan ayrılıp, nişanı atınca bu ayrılık işine de yansıdı.

NİŞAN ATILINCA İŞLER DEĞİŞTİ

Yaşanan problemler sonrası Ali Özbir’in Alişan’la çalışmaktan vazgeçtiği ve ATV’deki programın da iptal edildiği öğrenildi. Tam TV sezonu başlarken, yaşanan bu durum Alişan’ın sezona “ekransız” başlamasına neden oldu.