07/09/2017 09:17


Bakanlık Efecan Koçyiğit için devreye girdi

Efecan Koçyiğit

Show TV kanalından izleyiciyle buluşan Çocuktan Al Haberi adlı program için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti

Bakanlık, sosyal medyada gün geçtikçe takipçisi artan Efe Koçyiğit ve diğer çocukların psikolojik destek görmelerini isterken ekonomik kazancını yonetmek için onların bilinçlendirilmesini istiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yurtiçi ve yurtdışından binlerce takipçisi olan “Çitos Efe” için başlatılan kampanyaya seyirci kalmadı. Efecan’ın özellikle fazla kilolu olması ve her görüntüsünde çikolata, dondurma yemesi, sürekli yemekten bahsetmesiyle birlikte başlatılan kampanyada aile hedef haline geldi. Küçük çocuğun ekrana çıkarılmasının ve sürekli yemek yedirilmesinin çocuk istismarı olduğu savunuldu. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, bir kurul oluşturdu. Bu kurulda, reklam filmlerinde, dizilerde, eğlence programlarında çıkan çocukların durumu tek tek incelenecek. Çocukların aileleri ile görüşülecek. Bu çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek, ekonomik anlamda sömürülmeleri önlenecek.

Bu kapsamda ilk olarak Erzurumlu Efecan Koçyiğit’in ailesi ile görüşen bakanlık yetkilileri, aileyi özellikle obezite konusunda uyardı. Efecan’ın doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirten yetkililer, ekrana çıkan miniklerin psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yetkililer aileden, okullar açıldıktan sonra Erzurum İl Müdürlüğü’ne gelerek görüşmelere başlamalarını da istedi.

 

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