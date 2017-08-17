Ana Sayfa | MEDYA 17/08/2017 15:17

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACILARI EKRANLARA DÖNÜYORLAR

DUYGU CEVIK ALEYNA EROGLU

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACILARINA ÖZLEM BİTİYOR

TV8 ekranlarının fenomen moda yarışması İşte Benim Stilim’de yarışarak hafızalarda yer edinen ‘Duygu Çevik ve Aleyna Eroğlu’ geçtiğimiz gün Taksim Melekler Kahvesi’nde objektiflere yansıdı.Tatillerini sessiz ve sakin bölgelerde yapmayı tercih ettiklerini belirten Çevik ve Eroğlu, yeni sezonda ekranlara döneceklerinin müjdesini verdiler.

Fenomen yarışmanın, güzel yarışmacıları sözlerine; ‘Bu sezon güzel sürprizlerimiz olabilir. Bu sürprizler, bir dizi ya da bir program daha olabilir.’ şeklinde devam etti.Muhabirlerin, ‘Yarışmadan sonra gelen dizi teklifleri arttı mı?’ sorusu üzerine Çevik ve Eroğlu; ‘Elbette. Bizler de bu süreçte eğitimlerimizi almaya devam ediyoruz. Şu aşamada gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Güzel ve uygun bir proje olduğunda ikimizde içerisinde yer alabiliriz’ diye cevap verdiler.

 

 

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