Ana Sayfa | MEDYA 17/08/2017 07:42

Bylock kullandığı tespit edilen 9 gazeteci tutuklandı

medya yapılanması fetö

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 9 gazeteci tutuklandı

Birgün gazetesinin editörlerinden Burak Ekici'nin de aralarında olduğu gazeteciler, "FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı olarak adlandırılan ByLock'u kullandıkları" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan 35 gazeteci arasındaydı.

10 Ağustos'ta farklı adreslere yapılan operasyonda polis, 11 kişiyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Çarşamba günü İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen bu gazetecilerden Yusuf Duran ve Ahmet Sağırlı, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı olan diğer 24 gazetecinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuyla tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle;

Muhsin Pilgir (Eski Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı muhabiri)

Ömer Faruk Aydemir (İHA istihbarat şefi)

Sait Gürkan Tuzlu (Kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın muhabiri)

Cüneyt Seza Özkan (Eski Samanyolu Televizyonu Haber Yönetmeni)

Ahmet Feyzullah Özyurt

Ahmet Sağırlı (Eski Türkiye gazetesi yazarı)

Mutlu Özay (Kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın muhabiri)

Mehmet Ali Ay

Yasir Kaya (Spor spikeri)

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