Ana Sayfa | MEDYA 31/07/2017 11:00

'Bu adamlar ahlaksızdır, idraksizdir, kuduruktur'

Ahmet Hakan

Hüürriyet Gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinden Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi

İşte Ahmet Hakan'ın bugün köşesinde kaleme aldığı o yazı:

Şanlıurfa Siverek’te sarıklı şalvarlı adamın teki, eline almış tuhaf kesici bir alet ve Atatürk büstüne saldırmaya başlamış.

Saldırırken de...

Bu adam ya idraksiz ya ahlaksız ya da kuduruk“Dinimizde putperestlik yoktur” falan diye bağırmış.

İddia ediyorum:

Bu adam...

Ya idraksizdir ya ahlaksızdır ya da kuduruktur.

Başka seçenek yok.

İmkânı yok.

İDRAKSİZDİR...

Çünkü...

Atatürk heykeli ile putperestlik arasında herhangi bir bağlantı, iltisak, bir örüntü kurulamayacağını idrakten yoksundur.

AHLAKSIZDIR...

Çünkü...

Bu tür adamlar, mesela çocuklara tecavüz gibi ürkünç bir olay karşısında kıllarını kıpırdatmazlar ama Atatürk heykeline işte böyle saldırırlar.

KUDURUKTUR...

Çünkü...

Biraz galeyan, hezeyan, biraz sıcak geçmesi, titreme gelmesi, biraz da motoru kaynatması nedeniyle kuduruk olmuştur.

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