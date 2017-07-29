Tahliye kararıyla özgürlüklerine yeniden kavuştular

Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye olan Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart, Güray Tekinöz, Turhan Günay, Önder Çelik ve Hakan Karasinir tutuklu bulundukları cezaevi önünde aileleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı

Cezaevi önünde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan çizer Musa Kart, hukuksuz şekilde 9 tutuklu kaldıklarını söyleyerek, “Avukat arkadaşlarımız buna keyfi tutuklama diyor. Ama inanın bu süreç içerisinde yüreğimizi kinle ve öfke ile doldurmadık. Bu duygularla yaşayamazdık. Cumhuriyet'i FETÖ terör örgütü ile irtibatlandırmak isteyen iddianame düşmüştür. Savunmam da ifade ettim; bu iddianame düşmüştür. Ama mizahı zerafet ölçülerinde çerçevesinde yapanlar bilirler ki düşene dokunulmaz” dedi.

Tahliye edilen Mustafa Kemal Güngör, “Murat Sabuncu ve Akın Atalay ile aynı hücredeydim, çıkarken hepinize selam söylediler. Kadri Gürsel ve Ahmet Şık’ın da selamı var. Eminim en kısa zamanda onlar da bizimle birlikte olacak. Bu haksızlıklar, bu hukuksuzluklar son bulacak.Hepinize çok teşekkürler, sağolun varolun” dedi.

Kaynak: Sözcü