Times, gazeteci Ahmet Şık'ın savunmasını yazıyor

Times gazetesi bugünkü sayısında Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu yargılanan gazeteci Ahmet Şık'ın savunmasına yer verdi

Times, gazeteci Ahmet Şık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini çok sert bir dille eleştirdiğini yazdı.Gazetenin İstanbul'daki Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haberin başlığı, "Yargılanan gazeteci, Erdoğan'ın 'kirli hanedanlığını' eleştirdi".

Haberde, Ahmet Şık'ın savunmasından şu sözleri yer aldı:

"Bu kirli düzen, bu suç hanedanlığı hep sürecek zannedenler yanılıyorlar. Tarihin sayfalarını karartan tüm diktatörlüklerde olduğu gibi, kinlerinin ve hırslarının doymak bilmez açlığıyla yol almaya çalışanlar her zaman kendi sonunu hazırlar...Dün gazeteciydim. Bugün gazeteciyim. Yarın da gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Yani hakikati boğmak isteyenlerle aramızdaki bu uzlaşmaz çelişki hiç bitmeyecek."

'Gülencilerin gizli işlerini ortaya çıkardığı için hapis yatmıştı'

Times'taki haberde, araştırmacı gazeteci Ahmet Şık'ın 2011'de, Gülencilerin gizli işlerini ortaya çıkardığı için bir yıl hapis yattığı belirtiliyor."Sayın Erdoğan o dönem başbakandı ve Gülenciler ile gevşek bir ittifak içindeydi" deniyor haberde.Times'a göre iki taraf arasındaki ilişki 2013'te bozuldu ve Erdoğan eski müttefiklerine savaş ilan etti.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yılki başarısız darbe girişiminden Fethullah Gülen'i sorumlu tuttuğu, Ahmet Şık ve meslektaşlarının Gülencilere ve PKK'ya yardım etmekle suçlandıkları, Cumhuriyet soruşturmasını başlatan savcının (Murat İnam) daha sonra Gülencilere yardım etmekle suçlandığı da hatırlatılıyor.