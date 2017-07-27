Ana Sayfa | MEDYA 27/07/2017 12:28

Cumhuriyet Gazetesi davasında tarihi gün

cumhuriyet gazetesi davası

Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına yönelik başlatılan 19 sanıklı davanın dördüncü ve son duruşması bugün saat 13.00'da başlayacak

Davanın ilk üç gününde 12 tutuklu sanık ifade verdi. Bugün de davanın tutuksuz sanıklarından Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin ve Orhan Erinç'in ifade vermesi bekleniyor. Duruşma saat 13:00’da başlayacak. İfade işlemlerinin ardından mahkeme heyeti biraraya gelerek, avukatların ‘tahliye talebini’ değerlendirecek. Akşam saatlerinde Cumhuriyet davasında çok sayıda ismin tahliye edilmesi bekleniyor.

 

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