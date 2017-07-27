Alman basınından Berlin'e Türkiye çağrısı

Son dönemde gerilen Almanya Türkiye ilişkilerini yumuşatmak için Alman gazetelerinden biri olan Die Zeit çağrı yaptı

Almanya'da yayın yapan gazetelerden Die Zeit, bugün Berlin’e bir çağrıda bulundu. Die Zeit, Almanya’nın Türkiye’yi Avrupa oyununun içinde tutması gerektiğini söylerken, “Tam da eğer Türkiye asla Avrupa Birliği’nin tam üyesi olmayacaksa (ki bunun lehine olan çok şey var) Almanya’nın Türkiye’yi Avrupa oyununun içinde tutma hedefini gütmesi şart. Üyelik müzakerelerinin göstere göstere sona erdirilmesiyle, her ne kadar bu yöndeki arzu anlaşılır olsa da, hiçbir şey elde edilemez” ifadesini kullandı.

Gazete ayrıca, “Bu adımların uzun vadede başarılı olup olmayacağı, açıklık ve hatta belli bir derecede alışılmadık sertlik sergilenirken, boş güç gösterilerinden, cezalandırma fantezilerinden vazgeçilmesine bağlı” şeklinde ifadeye yer verdi.