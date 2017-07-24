Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yargılandığı davanın ilk duruşması başlıyor

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bugün Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı davanın ilk duruşması görülecek

Soruşturmanın açılmasından 156 gün sonra hazırlanan iddianamede, sanıkların 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapisleri isteniyor.Cumhuriyet gazetesinin tutuklu çalışanlarından 10'u 267 gündür demir parmaklıklar ardında.Elif Günay, duruşma öncesi son kez babası Turhan Günay'ı görmek için yaklaşık 9 aydır her Cuma günü olduğu gibi görüştüğümüz gün de yine Silivri'nin yolunu tutuyor.Minibüste konuşuyoruz Elif Günay'la. "Silivri yolu şu anda hem bir iç sıkıntısı hem de babamı göreceğim için biraz heyecan ve mutluluk da aynı zamanda," diyor ve ekliyor:

"Ama diğer yandan sürekli içinde bulunduğumuz hali hatırlattığı için bir öfke ve kızgınlık da var.

"Silivri kelimesini duyunca tüylerimiz diken diken oluyor. Silivri deyince özgürlükleri elinden alınmış insanlardan başka bir şey gelmiyor aklımıza."

Cumhuriyet gazetesi davası sanıkları:

Tutuklu yargılanan Cumhuriyet çalışanları:

Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Turhan Günay, Güray Öz, Hakan Kara, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör

Tutuksuz yargılanan Cumhuriyet çalışanları:

Can Dündar, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Bülent Yener, Günseli Özaltay

Diğer sanıklar:

İlhan Tanır, Ahmet Kemal Aydoğdu

31 Ekim 2016'dan bugüne neler yaşandı

Cumhuriyet gazetesine 31 Ekim 2016'da operasyon düzenlendi.

5 günlük gözaltının ardından 9 Cumhuriyet çalışanı 'kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle' tutuklandı.

Yurtdışındayken hakkında yakalama kararı çıkarılan İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay Türkiye'ye döndü, 12 Kasım 2016'da tutuklandı.

Ahmet Şık, haberleri ve Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek 29 Aralık 2016'da gözaltına alındı, akabinde FETÖ/PDY ve PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Son olarak gazetenin muhasebe çalışanı Emre İper 18 Nisan 2017'de tutuklandı. İper, bugün başlayan davanın sanıklarından değil.

Soruşturmayı başlatan savcı Murat İnam'ın FETÖ davasında sanık olduğu ortaya çıktı.

İddianame, Cumhuriyet operasyonundan 156 gün sonra açıklandı.

Cumhuriyet çalışanlarına 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme', 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlamaları yöneltildi.

İddianamede, Cumhuriyet çalışanları için 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapis istendi.

Davanın ilk duruşması 24 Temmuz 2017 tarihinde görülüyor.