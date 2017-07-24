Ana Sayfa | MEDYA 24/07/2017 08:16

Daily Telegraph, 'Cumhuriyet'e yönelik suçlamalar tamamen siyasidir'

Daily Telegraph

İngiliz basın organlarından Daily Telegraph, Cumhuriyet gazetesi davasına bugün sayfalarında yer veriyor

Gazete, Cumhuriyet gazetesi sanıklarının 43 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklarını bildiriyor okurlarına.Daily Telegraph'a konuşan Cumhuriyet Gazetesi Yazı işleri Müdürü Bülent Özdoğan şu açıklamayı yaptı:

"Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz...Biz demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe inanıyoruz. Bu prensipleri savunuyoruz. Ancak hükümet Türkiye'de bu tip bir muhalif medya görmek istemiyor."

Daily Telegraph'ın haberinde, Türkiye'yi "Dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke" olarak nitelendiren Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) Türkiye temsilcisi Özgür Öğret'in davayla ilgili görüşlerine de yer verilmiş.

"Türkiye'nin son bağımsız yayın organlarından biri olması Cumhuriyet gazetesini hem güvenilir hem de tehlikeli yapıyor. Zira hükümet her konuda söylemi belirlemek ve toplumsal tartışmayı domine etmek istiyor."

Cumhuriyet'in Türkiye'deki son bağımsız yayın kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Öğret ayrıca gazeteye yönelik suçlamaların "siyasi" olduğunun altını çizmiş ve gazetesinin bir dönem Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki olan Fethullah Gülen hakkında çok eleştirel yayınlar yaptığını hatırlatmış.

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