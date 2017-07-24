Ana Sayfa | MEDYA 24/07/2017 08:08

Guardian, 'Cumhuriyet gazetesi davası Türkiye'nin basına saldırısı'

Guardian

Guardian gazetesi, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılanacağı davayı bugün haber olarak veriyor

İngiliz basın organlarından Guardian, Cumhuriyet gazetesinin 17 çalışanının ve yöneticisinin yargılanmasını "Türkiye'nin basına saldırısı" olarak nitelendiriyor.Başlığında bu ifadenin yer aldığı haberde, Cumhuriyet'in Türkiye'deki son muhalif gazetelerden biri olduğu hatırlatılıyor.

Sanıkların "PKK'ya ve Gülen hareketine yardım etmek" ile suçlandığını belirten Guardian, insan hakları aktivistlerin bu suçlamaları "ipe sapa gelmez" bulduklarını vurguluyor.Aktivistlerin, 1924'te kurulmuş olan laikliğe bağlı Cumhuriyet gazetesinin uzun süredir Gülen hareketinin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunduğunu, PKK ile de karşıt görüşte olduğunu kaydettiklerini de ekliyor Guardian.

Guardian'ın haberinde Cumhuriyet davasında tutuksuz yargılanan gazetenin yazarlarından Aydın Engin'in şu sözlerine de yer veriliyor:

"Çok uzun süredir gazeteciyim, bu gibi durumlarla yüzleşmeye alışkınım....Ancak bu irrasyonel suçlamalardan ötürü utanç duyuyorum, ülkem adına acı duyuyorum."

Türkiye'de 150'den fazla gazetecinin hapiste olduğuna inanıldığı, Mart ayı itibarıyla 173 medya kuruluşunun kapatıldığı da aktarılıyor Guardian'daki haberde.Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ten insan hakları avukatı Tobiass Garnett ise Cumhuriyet gazetesi davası ile ilgili şu yorumu yapıyor:

"Bu dava hükümete, Türkiye'de bağımsız medyaya karşı yürüttüğü kampanyada artık yön değiştirme fırsatı veriyor. Gazetecilik suç değildir."

 
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