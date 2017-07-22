3 Adam Acun Ilıcalı ile yolları ayırdı

TV8 kanalından izleyiciyle buluşan 3 Adam adlı programın sunucularından Eser Yenenler programın geleceği hakkında ilk kez konuştu

Geçtiğimiz sezon sonunda final yapan '3 Adam' isimli programın ardından gözler eser yenenler, Oğuzhan Koç ve ibrahim büyükak'a çevrilmişti.Eser Yenenler, yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabında önemli bir açıklamada bulunarak, Acun Medya ve TV8 ile yollarını ayırdıklarını ve kendi yapım şirketlerini kurma kararı aldıklarını duyurdu.

İşte Eser Yenenler'in yaptığı o paylaşım: