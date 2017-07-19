BM'den çağrı, 'Cumhuriyet gazetesine yönelik tutuklamalar sona ersin'

Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun gündeminde önümüzdeki hafta başlayacak olan Cumhuriyet Gazetesi davası var

Cumhuriyet gazetesinin yazarları, yöneticileri ve avukatlarına yönelik davayı ele alan çalışma grubu yayınladığı raporunda tutuklamaların keyfi olduğunu vurguladı ve gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM çalışma grubunun toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Doğru Yaşam Vakfı'ndan Sharan Srinivas, grup tarafından yapılan çağrının önemini vurguladı.

Cumhuriyet gazetesine 2016 yılında Doğru Yaşam Ödülü veren vakfın araştırma ve yasal savunma direktörlüğünü yapan Srinivas, "BM çalışma grubunun tutuklamaların keyfi olduğu ve Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini ihlal ettiği yönünündeki tespiti, ifade özgürlüğü adına ciddi bir zaferdir" dedi.

Srinivas, net bir çerçevesi olmayan terörle mücadele yasalarının gazetecileri gerçekleri yazmaktan alıkoymak için hükümetler tarafından kullanılmaması gerektiği konusunda açık bir mesaj gönderildiğini de belirtildi.

Alternatif Nobel olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülü'ne 2016 yılında layık görülen Cumhuriyet gazetesinin 11'i tutuklu 19 çalışanının yargılandığı dava 24 Temmuz'da başlayacak.Aralarında Can Dündar, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel'in de olduğu 17 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlaması ile karşı karşıya.İddianamede Kemal Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", ABD'de yaşayan gazeteci İlhan Tanır'ın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanması isteniyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe