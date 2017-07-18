Bu yıl festival düzenleme kurulu son başvurularını 18 Ağustos 2017 tarihinde kadar kabul edecek

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Başvuruları Başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda tüm Türk Coğrafyası'ndan katılım var.

Yakutkistan’dan Gagavuzya’ya tüm Türk Dünyası Belgeselcilerinin büyük bir bölümü 2016 yılında yapılan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’ne yapımlarını göndermiş, Zeytinburnu’nda yapılan galaya ve gösterimlere katılmış, festivalin Türkiye dışındaki ayakları olan; Azerbaycan, Kazakistan, KKTC ve Kırgızistan gösterilerinde belgeselleri izleyicisi ile buluşmuş, belgesel atölyeleri kurulmuş, belgesel söyleşileri yapılmış, 5 Ülke 7 Şehir’de yapılan etkinliklere toplamda 25 binin üzerinde belgesel dostu katılmıştı.

Bu yıl festival düzenleme kurulu son başvurularını 18 Ağustos 2017 tarihinde kabul edeceğini açıklamasına rağmen Temmuz’un ikinci haftası itibariyle Türk Coğrafyası’nın farklı Devlet, Özerk Devlet ve Bölgelerinden 40’a yakın yapım Festival İstanbul Ofisi’ne postalandı.

Hocağulu Narlıyev, Dr. Zeynel Koç, Doç. Dr. Abdülhamit Avşar, Uluslararası Müslüman Filmleri Festivali Direktörü Albina Nafigova, Setem ve Sanatsal Etkinlikler Komiyon Başkanı Mehmet Güleryüz, Belgesel Yapımcı ve Sunucusu Ahmet Yeşiltepe gibi etkin isimlerin jurisinde bulunduğu festivalin finalistleri son başvurunların hemen ardından 2017 Ağustos sonunda açıklanacak.

T.C Başbakanlık Tanıtma Fonu, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TDBB ve TRT’nin katkılarıyla Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali bu yıl 27 Eylül’de İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Üniversite Kongre Merkezi’nde 3 gün boyunca yapılacak etkinlikler arasında iki ayrı salonda gün boyu gösterimlerin yapılacak olmasının yanısıra Türk Dünyası Belgesel-Sinema Üreticileri Şurası, Türk Dünyası İletişim Toplulukları Buluşması ve Türk Dünyası Film Afişleri Sergisi’de düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Festival Atölyeleri kurulacak, Festival Söyleşileri gerçekleştirilecek.

18 Ağustos 2017 tarihine kadar turkbelgesel.com adresinden de başvuru kabul eden Türk Dünyası Belgesel Film Festivali - turkbelgesel.com

turkbelgesel.com

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen bir etkinliktir.

Festivalin galası ise seçkin davetlilerin katılımıyla 30 Eylül’de İstanbul Üniversitesi Cemal Bilsel Konferans Salonu’nda yapılacak. Gala sonrası Festival sırasıyla, Niğde, Lefkoşa, Bakü, Almatı, Bişkek, Üsküp’e taşınacak.