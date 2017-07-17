CHP lideri Times'a konuştu, 'Terörist tanımlamasına karşı gülüyorum'

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanının CHP'ye yönelik 'teröristlerle birlikte hareket ediyorlar' şeklinde yaptığı açıklamaya bugünkü yazısında CHP liderinden yanıt alarak yer verdi

Gazete, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir röportaj yaparak, Erdoğan'ın, "Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldiği" suçlamasını nasıl değerlendirdiğini sordu.

"Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Özgür bir ruhum olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar. Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir."

'Hiçbir Batılı hükümet darbeyi hoşgörmedi'

"Ankara'nın Sultanı" başlıklı yazıda, darbe girişiminin İstanbul'da yapılan yıldönümü etkinliklerinde Erdoğan'ın "destekçilerini toplama", ayrıca gözaltı ve tutuklamaları "meşrulaştırma" fırsatı bulduğu belirtildi.

İstanbul'daki etkinlikler için "Gösterişli dili ve tehditkar tonuyla bir Sovyet komünist partisi prodüksiyonuna" benzediği görüşünü paylaşan gazete, yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Kimse darbeye direnmek için sokaklara çıkan insanların cesaretinden şüphe etmiyor. Hiçbir Batılı hükümet darbeyi hoşgörmezdi ve hoşgörmedi de. Erdoğan ve partisi ise, şimdi CIA'i gizlice darbecileri desteklemekle suçluyor. Ancak Batı'yı ve Türkiye'deki birçok insanı rahatsız eden, duygusal Cumhurbaşkanı'nın etkinlikleri düşmanlarıyla ve siyasi muhaliflerle hesaplaşmak için nasıl kullandığıydı."

Erdoğan Nato müttefiklerini alarma geçirdi

Darbe girişimi sonrası geçtiğimiz bir yılda yaklaşık 150 bin kişinin tutuklandığı, gözaltına alındığı, kovulduğu ya da görevden alındığı kaydedilen yazıda, Erdoğan'ın dış politikada attığı adımlara da dikkat çekildi:

"Erdoğan IŞİD'e karşı savaşan Kürt gruplara saldırarak ABD'yi kızdırdı. Bir Rus jetini düşürerek, Vladimir Putin'le yakın bir ittifak kurarak ve son dönemde Katar'a olan ambargosu sonrası Suudi Arabistan'a meydan okuyarak, Nato'lu müttefiklerini alarma geçirdi."

Yazıda Erdoğan'ın yaptığı 'Nazi' benzetmesi ile "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) olası üyeliğini belirleyecek olan Almanya ve Hollandalı liderlere de hakaret ettiği" belirtildi.

Times'ın Kılıçdaroğlu röportajı

"Ama bunların hiç biri Erdoğan'ı kaygılandırmıyor" diye devam eden yazıda, "Cumhurbaşkanı Türkiye'yi düşman dış güçlerin mağduru gibi resmederek, destekçilerine onları ve Türk'ün haysiyetini ayakta tutacağını söyleyerek başarıya ulaştı" denildi.

Öte yandan, Times'ın başyazısına göre Erdoğan "kendilerini güçten ve nüfuzdan dışlayan dindarlar ile laikler arasındaki ayrımı kasten ateşlemekle" suçlanıyor.

Yazıda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği Adalet Yürüyüşü'nün de bunun bir tezahürü olduğu yorumuna yer verildi.

Times gazetesi, etkinliklerden izlenimler ve kısa analizlerle, darbe girişiminin yıldönümü etkinliklerine geniş yer verdi.

Gazetenin muhabiri Hannah Lucinda Smith'in Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportaj, Adalet Yürüyüşü'nü merkezine aldı. Kılıçdaroğlu röportajında Türkiye'yi "demokrasiye geri döndürme" sözü verdi.

Bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısındayız. Yaşananları, 'halkın demokrasi savaşı' olarak tanımlıyoruz. Ama diğer yanda bir de 'Saray'ın 15 Temmuz'u var. Saray darbe girişiminden yararlandı ve beş gün sonra olağanüstü hâl ilan etti. Biz buna 'Saray'ın darbesi' diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve partisi için "Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" açıklamasını yapmıştı.

"Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Özgür bir ruhum olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar. Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir."

Kaynak: BBC Türkçe