Ahmet Hakan yazdı '15 maddede 15 Temmuz'

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde '15 maddede 15 Temmuz' isimli yazı kaleme aldı

İşte Ahmet Hakan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlattığı 15 maddelik köşe yazısı:

MADDE 1: Tankların önüne dikilenler... Hepsi tartışmasız kahramandır.

- MADDE 2: FETÖ çetesinin alçak kalkışması, toplumsal taban bulamamıştır.

- MADDE 3: Cumhurbaşkanı Erdoğan zerre ödün vermeyerek çeteyi geriletmiştir.

- MADDE 4: Türk Silahlı Kuvvetleri, darbe girişimine destek vermemiştir.

- MADDE 5: Darbenin erkene çekilmesi, mağlubiyetin erkene çekilmesine yol açmıştır.

- MADDE 6: FETÖ’cülerin darbe yapacak cüreti bulmasında, bunları besleyip büyütenlerin vebali büyüktür.

- MADDE 7: Bu darbe girişimi, FETÖ’cülerin ölümcül bir macerasıdır. Kontrol falan yoktur.

- MADDE 8: Darbeciler, ABD’nin bir kanadı tarafından cesaretlendirilmiştir.

- MADDE 9: Bu ülkede en Erdoğan karşıtları bile FETÖ’cüler tarafından yönetilmeyi istememiştir.

- MADDE 10: Zaaf, öngörüsüzlük ve beceriksizlik... 15 Temmuz’un üç başrol oyuncusudur.

- MADDE 11: Önüne gelene FETÖ’cü suçlaması yapmak, FETÖ’cü cephenin algısal olarak genişlemesine yol açmıştır.

- MADDE 12: Alçak darbenin püskürtülmesinden daha çok demokrasi, daha çok özgürlük çıkmamıştır.

- MADDE 13: Darbenin hemen ardından ortaya çıkan milli birlik, ne yazık ki korunamamıştır.

- MADDE 14: 15 Temmuz’un bilinmeyenleri bilinir hale gelememiştir.

- MADDE 15: 15 Temmuz’da medya, tarihinin en başarılı sınavını vermiştir.