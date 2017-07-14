Ana Sayfa | MEDYA 14/07/2017 08:18

Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra da demokrasi tehlikede olmaya devam ediyor

15 temmuz darbe girişimi

İngiltere'de yayımlanan i gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir makale yayınladı

Kim Sengupta imzalı haberde 'Başarısız darbe girişiminden bir yıl sonra, demokrasi tehlikede olmaya devam ediyor' deniyor.Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve destekçilerinin '15 Temmuz darbecileri'ne karşı zafer kutlaması yaptığı, aynı zamanda ölen 249 ve yaralanan 2 bin 200 kişinin yasını tuttuğu belirtiliyor.

"Hem içeride, hem dışarıda, düşmanlara ve düşman olarak algılananlara yöneltilmiş öfke var" deniyor haberde ve ardından darbe girişiminden bu yana on binlerce kişinin gözaltına alındığı ve işten çıkarıldığı, bazılarının ülkeden kaçtığı belirtiliyor.

"Tutuklama dalgasını takiben muhalefet içeride susturuldu" deniyor ve 'Adalet Yürüyüşü' etrafındaki tartışmalara yer veriyor.

Makalede, yakın zamanda olağanüstü hâlin kalkacak gibi görünmediği kaydediliyor.

Haberde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'masum olan hiçkimsenin cezaevine gönderilmediği'ne yönelik sözlerine de yer veriliyor.Haber ardından eşi Fethullah Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Ekim ayından beri tutuklu bulunan Belgin Aksoy'un sözleriyle devam ediyor.Aksoy, "Buna benzer şeylere karşı tartışmaya çalışmanın anlamı yok, Türkiye'de şu an siyah beyaz, beyaz siyah" diyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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adalet yürüyüşü

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