Ana Sayfa | MEDYA 13/07/2017 10:12

Gazeteci Okay Gönensin kimdir

Okay Gönensin

Gazeteci Okay Gönensin bu sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Hasan Cemal sosyal medya hesabından duyurmuştu

Son olarak Vatan gazetesinde köşe yazarlığı yapan Okay Gönensin, 1975 yılında Cumhuriyet Gazetesi yazı işlerinde çalışma hayatını başladı. 1981'de gazetenin tek yazı işleri müdürü oldu.Daha sonra Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. Sabah gazetesinde çalışırken grubun içerisinde Yeni Yüzyıl gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazetenin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Daha sonra Vatan gazetesine geçti ve köşe yazarlığına yaptı.  Gönensin'in Can adında bir oğlu var.

 

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Okay Gönensin

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Uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde çalışan ve son olarak Vatan Gazetesinde köşesi olan 67 yaşındaki gazeteci Okay Gönensin hayata gözlerini yumdu

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