2017 yılının ilk altı aylık diliminde en çok konuşulan gazete

SPOR HABERLERİ ZİRVE YAPTI.YILIN İLK YARISINDA EN ÇOK HANGİ GAZETELER KONUŞULDUİŞTE SONUÇLAR

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, 2017 yılının ilk altı aylık diliminde yazılı mecranın en çok konuşulan yayınlarını araştırdı. Ajans Press’in yaptığı araştırmaya göre yılın ilk yarısında basının en çok konuştuğu gazete 2 bin 640 habere konu olan Cumhuriyet oldu. Yazılı basında en çok haberi çıkan ikinci yayın ise HaberTürk gazetesi oldu. Gazete yılın ilk yarısında 946 haberle adından söz ettirmeyi başardı. Yarıyılın en çok konuşulan üçüncü yayını ise 679 habere konu olan Dünya gazetesi oldu. Yeni Akit gazetesi 504 habere konu olurken, Akşam gazetesi 439 haberle listenin beşinci sırasında yer aldı.Yarıyılda siyasetten, spora, turizmden, ekonomiye birçok başlık gazetelerin içeriğini oluşturup gündemi belirlerken; yarıyılda 337 bin 580 haberle en çok spor başlıkları konuşulmayı başardı. Transfer dönemi, lig ve şampiyonlar ligi maçlarının yanı sıra Euroleague en çok konuşulan spor başlıkları arasında yer aldı. Medyanın en çok konuştuğu ikinci başlık ise 114 bin 802 habere konu olan turizm oldu. Turizmi 82 bin 775 haberle ekonomi başlığı takip ederken, piyasalarda ve kurlarda yaşanan dalgalanmalar ekonominin en çok konuştuğu başlıklar oldu. Siyaset haberleri ise 53 bin 439 haberle konuşuldu. Tahmin edileceği üzere referandum siyasetin en çok konuştuğu gündem maddesi oldu.