Maltepe Adalet Mitinginde yaşananların özeti

Adalet Yürüyüşü, vekillerden Enis Berberoğlu'nun hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanması üzerine başlamıştı. Maltepe'de sona eren yürüyüş sonrası Kılıçdaroğlu halka konuştu

Avrupa / Maltepe-24 günlük yürüyüş sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı.Adalet Yürüyüşü İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingle tamamladıYürüyüş, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanması üzerine başlamıştı24 gün süren yürüyüşte 430 kilometre yol kat edildi.Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi gecesi konakladığı Dragos'taki kamp alanından Maltepe'deki miting alanına yürüdü.Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda, "adaletin, insan haysiyetine saygının ve toplumsal barışın temeli olduğu" inancıyla hazırladıklarını söylediği 10 maddelik Maltepe Adalet Çağrısı'nı okuduHem yürüyüş hem miting boyunca Kılıçdaroğlu için yoğun güvenlik önlemleri alındı.İşte o 10 maddelik açıklama :

Kılıçdaroğlu'nun 10 maddelik Maltepe açıklaması için tuklayınız