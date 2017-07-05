'Adalet Yürüyüşü Türkleri her zamankinden daha çok birleştirecek'

ABD basın organlarından New York Times, CHP liderinin başlattığı Adalet Yürüyüşünü başyazısına taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü', uluslarası basında da geniş yankı buluyor. Diken'in aktardığına göre 'Adalet Yürüyüşü', son olarak New York Times'ın bugünkü başyazısında yer aldı. Gazete, ‘Adalet Yürüyüşü’nün vatandaşları demokrasi mücadelesinde birleştireceğini savundu.

'ERDOĞAN'IN AMACI MUHAFAZAKAR TABANI MOBİLİZE ETMEK'

Gazetenin başyazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çoğu solcu, Kürt ve liberallerden oluşan on binlerce kişiye baskı yaptığı belirtilirken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği otoriter rotanın sorunu şu: Muhalefeti baskı altına almaya çalışmaya bir kez başlarsanız, duramazsınız" dendi.

'YÜRÜYÜŞE KATILANLAR, HAİNLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAKLA SUÇLANDI'

Erdoğan’ın yürüyüşe katılanları adalet kavramını suistimal etmekle ve 'hainlerin sözcülüğünü' yapmakla suçladığı aktarılan yazıda, "Yürüyüşçülerin pazar günü İstanbul’a ulaşması ekleniyor. Erdoğan’ın yanıtının ne olacağı bilinmiyor; şu ana dek yürüyüşçüleri engellemeye çalışmadı" dendi.

New York Times, muhalefeti doğrudan ya da dolaylı olarak darbecilerle ağız birliği yapmakla suçlayarak şeytanlaştırmanın Erdoğan’ın yöntemi olduğunu, bunun eleştirileri sindirme ve muhafazakâr tabanı mobilize etmeyi amaçladığını yazdı.

'TASFİYEYE KARŞI İLK KİTLESEL BAŞKALDIRI'

Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşü ‘süregelen tasfiyeye karşı ilk kitlesel başkaldırı’ diye niteleyen gazete, Erdoğan’ın hamleleri içinse, “Gelgelelim, bütün bunlar muhafazakâr Erdoğan’ı Türkiye’nin demokrasisini yıpratan biri olarak gören kentli, liberal, laik Türklerin harekete geçmesine hizmet etti” diye yazdı.

'YÜRÜYÜŞ SADECE BİR PARTİYLE İLGİLİ DEĞİL'

‘Adalet Yürüyüşü’nün yalnızca bir partiyle değil, adalet için geniş bir koalisyonun oluşturulmasıyla ilgili olduğunu belirten New York Times, başyazıyı şu ifadelerle bitirdi: “Yürüyüşçüler İstanbul girişinde binlerce kişinin daha kendilerine katılmasını bekliyor. Yürüyüş, muhtemelen Erdoğan’ı durdurmayacak ama demokrasilerini kurtarmaya çalışan Türkleri açık biçimde, her zamankinden daha çok birleştirecek.”

Kaynak: Sputnik