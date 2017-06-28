Köpük partileri Antalya'da tekrar yapılmaya başladı

Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, köpük partileri ise tatilcilerin yüzün güldürdü. İşte renkli anlar

Avrupa Gazetesi/Antalya bölgesinde bir çok otel müşterilerinin büyük ilgi gösterdiği köpük partilerini tekrar yapmaya başladı…Ulusoy Kemer Holiday Club’da yaz boyunca devam edecek olan köpük partileri turistlerin yeni tercihi olurken, eğlence özellikle o dakikalarda zirveye tırmanıyor.Antalya’nın Kemer İlçesi Göynük Mahallesi’nde yer alan Ulusoy Kemer Holiday Club’da konaklayan turistler için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, en çok ilgiyi ise köpük partileri çekiyor.

Sahilde gerçekleştirilen partide yerli yabancı turistler müzik eşliğinde kendilerinden geçerken. Köpük ile serinleyen turistler bol bol dans edip, eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, köpük partileri ise tatilcilerin yüzün güldürdü. İşte renkli anlar