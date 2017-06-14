Cumhuriyet'in internet yayın yönetmeni Oğuz Güven hakkında flaş karar

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu Cumhuriyet Gazetesi internet yayın yönetmeni Oğuz Güven'in tahliyesine karar verdi

Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün duyurulduğu haberin tweet'i gerekçe gösterilerek evinden gözaltına alınmıştı. Habere ilişkin tweet, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" başlığıyla atılmış, başlık kısa süre sonra değiştirilmişti.

Başlık nedeniyle Oğuz Güven hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlamalarıyla 10,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

OĞUZ GÜVEN'İN İFADESİ

Güven savcılık ifadesinde, "Tamamen yanlışlık sonucu, internetin getirdiği rekabet ve hız faktörleri göz önünde bulundurularak, bir an önce haberi duyurmak amacıyla bu şekilde bir yanlışlık meydana gelmiştir" şeklinde konuşmuştu.

Güven ifadesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kesinlikle 'Başsavcıyı kamyon biçti' şeklinde tweet girilmek istenmemiştir. Ayrıca 55 saniye sonra suça konu tweet kaldırılıp 'İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper kamyon kazasında feci şekilde can verdi' şeklinde düzeltilmiştir. Bu da ilk tweetin şehven girildiğinin göstergesidir."

İfade sorgu zaptında ise, "Suça konu resmi Twitter hesabından atılan tweet'te ise ilk FETÖ iddianamesini hazırlayan başsavcıyı kamyon biçti diyerek haber içeriğinde haberin sansasyonel ve vurgu yapmasından çok, FETÖ hakkında iddianameyi hazırlayanların ileride başına ne gelecekleri şekilde toplumsal algı oluşması için 'kamyon biçti' ibaresinin özellikle seçildiği, şüphelinin Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi haber müdürü olması sebebiyle gazetenin resmi sitesinden yapılan her haber ve her tweet'i denetleme sorumluluğu bulunduğu" ifadeleri yer almıştı.

Cumhuriyet gazetesinin aralarında İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, köşe yazarları Kadri Gürsel ve Güray Öz ile muhabir Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 10 yönetici ve yazarı da halen tutuklu bulunuyor.