CHP'li vekil Enis Berberoğlu hakkında flaş karar

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olmasına karar verildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile gazeteci Erdem Gül katıldı. Yurtdışında olan Can Dündar ise duruşmaya katılmadı.Gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme Beberoğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadiyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Cezada indirime giden mahkeme 25 yıl hapis cezası verdiği Berberoğlu'nun kararla birlikte tutuklanmasına karar verdi.

ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Hüküm açıklanırken çevik kuvvet polisleri de duruşmada hazır bulundu. Tutuklanmasına karar verilirken Berberoğlu ile birlikte duruşmayı izleyen çok sayıdaki CHP'li vekilin yaşadığı şaşkınlık yüz ifadelerine yansıdı. Kararın ardından Enis Berberoğlu, polis tarafından tutuklama işlemlerinin yapılması için adliye binasında bulunan polis merkezine götürüldü. CHP'li milletvekilleri de polis merkezine gitti. Kararın ardından CHP olağanüstü toplanma kararı aldı.

Tutuklama kararı sonrası Enis Berberoğlu, adliye koridorunda yaptığı açıklamada "Olmadık bir işten böyle bir mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın" dedi. Berberoğlu, "Siz beni unutmayacaksınız, ben de sizi unutmayacağım" diye konuştu.

Aynı dava kapsamında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ise karar vermeyen mahkeme iki sanık hakkındaki dosyayı ayırdı. Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.

Kaynak: Hürriyet