Ana Sayfa | MEDYA 09/06/2017 08:19

BBC İngiltere'deki genel seçimlerin sonucunu tahmin etti

ingiltere seçim sonucu

Birleşik Krallık'ta dün yapılan genel seçimlerin ardından ülkede dengeler değişti

İngiltere'de dün milyonlarca vatandaşlar geleceğini oylamak için sandık başına gitti. Dün akşam sona eren oy verme işlemlerinin ardından BBC Türkçe olası seçim sonuçlarını sitesinden paylaştı.

TSİ 05:04 itibariyle BBC'nin tahminlerine göre olası seçim sonuçları:

Muhafazakar Parti: 322

İşçi Partisi: 261

İskoç Ulusal Partisi: 32

Liberal Demokratlar: 13

Diğer partiler: 22

Şimdiye kadar açılan sandıklara göre partilerin koltuk sayısı

TSİ 05:04 itibariyle koltuk sayıları şöyle:

İşçi Partisi 131

Muhafazakar Parti 110

İskoç Ulusal Partisi 17

Demokratik Birlik Partisi 7

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