BBC İngiltere'deki genel seçimlerin sonucunu tahmin etti

Birleşik Krallık'ta dün yapılan genel seçimlerin ardından ülkede dengeler değişti
İngiltere'de dün milyonlarca vatandaşlar geleceğini oylamak için sandık başına gitti. Dün akşam sona eren oy verme işlemlerinin ardından BBC Türkçe olası seçim sonuçlarını sitesinden paylaştı.
TSİ 05:04 itibariyle BBC'nin tahminlerine göre olası seçim sonuçları:
Muhafazakar Parti: 322
İşçi Partisi: 261
İskoç Ulusal Partisi: 32
Liberal Demokratlar: 13
Diğer partiler: 22
Şimdiye kadar açılan sandıklara göre partilerin koltuk sayısı
TSİ 05:04 itibariyle koltuk sayıları şöyle:
İşçi Partisi 131
Muhafazakar Parti 110
İskoç Ulusal Partisi 17
Demokratik Birlik Partisi 7