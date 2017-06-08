İngiliz Gazetecilere Türkiye ve Antalya tanıtıldı

İngiltere’de faaliyet gösteren İngiliz gazetecilerden oluşan ekip basın gezisi etkinliği kapsamında Türkiye tanıtımı için Antalya’yı gezdi.

Avrupa Ajansı (AVA) Güzel ÖZ/Antalya-İngiltere’de faaliyet gösteren İngiliz gazetecilerden oluşan ekip basın gezisi etkinliği kapsamında Türkiye tanıtımı için Antalya’yı gezdi. T.C.Londra Tanıtım ve Kültür Ateşesi Ali Selçuk Can tarafından organize edilen gezi, Batı Akdeniz Tanıtım Ajansı ve Antalya Destination aracılığıyla gerçekleşti. 31 Mayıs ile 3 Haziran arasında gerçekleşen basın gezisinde Türkiye ve Antalya ayrıntılı şekilde İngiliz gazetecilere anlatıldı. 31 mayıs günü İngiltere’den değişik şehirlerden Türkiye’ye hareket eden gazeteciler, Belek Turizm Bölgesindeki Xanadu Hotels’de konakladılar. Antalya’da, Kaleiçi’nde tarihi Antalya şehrinin gezen ekip, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne uğradılar. Ardından sırasıyla Perge, Aspendos, Antalya Kurşunlu Şelalesi, Belek Cornelia Golf Merkezlerini, Lara Kum Müzesini ziyaret eden İngiliz gazeteciler 3 Haziran’da Antalya’da ayrıldılar.

#enjoyingantalya etiketi kullanan İngiliz gazeteciler basın gezisi boyunca bol bol fotoğraf paylaştılar.

Lancashire Post Gazetesi’nin editorü Nicola Adam, geziyi çok başarılı bulduğunu, gezinin bilgilendirici çok faydalı geçtiğini, güneşi tarihi çok sevdiğini belirtti.

Londra’dan Seyahat yazarı Marion Ainge ise gezinin kendisi açısından çok iyi olduğunu, Antalya’yı çok beğendiğini söyledi.

Cheshire Codex international editor Peter Rosenfeld, ’çok güzel ağırlandık. Basın gezisi benim açımdan çok faydalı ve bilgilendirici geçti. Düzenleyenlere teşekkür ederim’ dedi.

Avrupatimes.com İngilizce siteleri editorü Vatan Öz, bu tarz basın gezilerinin Türkiye’ye yönelik önyargıları yıktığını sçyledi ve dostluk köprüleri kurduğunun altını çizdi. . T.C.Londra Tanıtım ve Kültür Ateşesi Ali Selçuk Can’a teşekkür eden Öz, özellikle #enjoyingantalya etiketi ile yapılan sosyal medya paylaşımlarının tanıtım için çok etkili olduğunu söyledi.

Editörümüz Vatan Öz’ünde içinde yer aldığı İngiliz Gazeteciler, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne uğradılar