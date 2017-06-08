Ahmet Hakan'dan Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e yönelik sert eleştiriler

Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye yönelik saldırısı ve bu saldırı sonucunda Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalara değindi

İşte Ahmet Ahakan'ın bugünkü yazısı:

Günümüzde bir bayrak gibi yükselen ve yükseltilen lümpenliğin neticesidir Arda...

Recep İvedik denilen illet karakterin, bizim güzelim Şaban’ımızın yerini almasının neticesidir Arda

Ana avrat küfretmenin hoşgörü ile karşılandığı bir ortamın neticesidir Arda.

Aman dileyene vurmanın, düşeni tekmelemenin, baban yaşındaki adamın üzerine çullanmanın... Hiç yadırganmadığı bir düzenin neticesidir Arda.

Kabalık yapmanın cesaret... Gelinen yeri hazmedememenin samimiyet... Taşkınlığın efelik... Sanıldığı bir devrin neticesidir Arda.

Ne yaparsa yapsın kendisine verilen “kahramanlık” payesinin asla geri alınmayacağını bilmenin yol açtığı küstahlık ve şımarıklığın neticesidir Arda.

Efendiliğin yerinin kabadayılığın, özür dilemenin yerini üstüne üstüne gitmenin, mahcup olmanın yerini diklenmenin almasının bir neticesidir Arda.

Kontrolsüz öfkenin, anlık parlamanın, sönmeyen kinin geçer akçe olmasının bir neticesidir Arda.

İnsan olmayı becerememişken adam olmakla övünmenin neticesidir Arda.

Rıdvan'a üç şeytani soru

BİR: Tribünlerde İzmir Marşı söylemek siyasi eylem de... Futbolculara “Referandumda evet için sen de var mısın” diye mesaj sarkıtmak siyaset dışı eylem mi?

İKİ: “İzmir Marşı”, eğer herhangi bir siyasetin marşıysa... Bu marşı seslendirmekten hiç kaçınmayan Başbakan Binali Yıldırım, bu marşı seslendirerek hangi siyasete destek çıkmıştır?

ÜÇ: “Mustafa Kemal” bu ülkenin, bu milletin ortak değeri değil mi? “Mustafa Kemal” dendiğinde kendini dışlanmış gibi hissetmek de neyin nesi?