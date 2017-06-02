Ünlü haber spikeri Nazlı Çelik kimdir

Ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın tümenine 1 hafta önce gerçekleştirdiği ziyareti anlatırken zor anlar yaşadı

Sırnak'ta düşen helikopterdeki 13 askerin sehit olduğu haberi sunarken gözyaşlarını zor tutan Nazlı Çelik gündeme bomba gibi düştü. Peki Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik'in hayatına dair bilgiler haberimizde

HABER SPİKERİ NAZLI ÇELİK KİMDİR

Star TV haber spikeri Nazlı Çelik, 1977 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gören Nazlı Çelik, 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar Star Haber'i sunduğu kısa zamanlarda muhabirlik yapan Nazlı Çelik, Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında hafta içi haberciliğine geri döndü.

16 Mart 2016 tarihinde Mardin Nusaybin'e giden Nazlı Çelik, orada yaşanan olayları yaşayarak anlattı. Bu olayların ardından Nisan'ın başında Hakkari, Yüksekova'ya gitti. O bölgede yaşananları da haber yaptı. 1999 yılında Burak Öztarhan ile evlendi ve 2012 yılında boşandı. Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır