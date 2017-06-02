Ahmet Hakan'dan 13 askerin şehit olduğu kazayla ilgili çarpıcı yazı

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin bazı sorular sordu

Sırnak'ın Uludere ilçesinde kalkıştan kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterde 13 asker sehit olmuştu. Gazeteci Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesindeki bugünkü köşesinde kazayla ilgili bir kaç soru sordu:

"Nasıl oluyor da… Bizde bu kadar kolay helikopter kazası olabiliyor?

Nasıl oluyor da… Aynı helikopter modeli, üç ayrı kazaya karışabiliyor?

Nasıl oluyor da… Helikopter, kalkıştan sadece üç dakika sonra yüksek gerilim tellerine takılabiliyor?

Nasıl oluyor da… PKK'yı dize getiren beyin takımını bu kadar kolay kaybedebiliyoruz?

Nasıl oluyor da… Hiç kimse 'Bu kaza önlenemez miydi' sorusuna odaklanmıyor?"