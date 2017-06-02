Nazlı Çelik Tümgeneral'i anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Star TV haber spikeri Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın tümenine 1 hafta önce gerçekleştirdiği ziyareti anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu
Haber spikeri Nazlı Çelik, geçtiğimiz akşam Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde gerçekleşen helikopter kazasında şehit düşen 23. Jandarma Hudut Tümen Komutanı Tümgenarel Aydoğan Aydın'ın birliğine 1 hafta önce gerçekleştirdiği ziyaretini anlatırken kendine zor hakim oldu.
O anları anlatırken gözyaşlarına boğulacaktı
Nazlı Çelik'in kahraman Tümgenarel Aydoğan Aydın'ın için yaptığı konuşma izleyenleri duygulandırdı.