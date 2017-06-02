Ana Sayfa | MEDYA 02/06/2017 10:54

Nazlı Çelik Tümgeneral'i anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Nazlı Çelik

Star TV haber spikeri Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın tümenine 1 hafta önce gerçekleştirdiği ziyareti anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Haber spikeri Nazlı Çelik, geçtiğimiz akşam Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde gerçekleşen helikopter kazasında şehit düşen 23. Jandarma Hudut Tümen Komutanı Tümgenarel Aydoğan Aydın'ın birliğine 1 hafta önce gerçekleştirdiği ziyaretini anlatırken kendine zor hakim oldu.

O anları anlatırken gözyaşlarına boğulacaktı

Nazlı Çelik'in kahraman Tümgenarel Aydoğan Aydın'ın için yaptığı konuşma izleyenleri duygulandırdı.

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