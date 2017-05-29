Dünya basını Beşiktaş'ı konuşuyor

Beşiktaş'ın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğu Türkiye'nin yanı sıra dünya basınında da yankı uyandırdı

Dünya basını dün akşam şampiyonluğunu Süper Ligin bitimine az zaman kala ilan eden Beşiktaş'ı konuşuyor.

Gazete başlıkları ve yorumları ise şöyle:

PORTEKİZ

Record: "Beşiktaş yeniden şampiyonluğunu kutluyor"

Abola: Quaresma ile Talisca'nın birlike çektirdikleri fotoğraf ile "Talisca attı, şampiyonluk kutlamaları başladı" manşetini attı.

HOLLANDA

De Telegraaf: "Babel Beşiktaş ile şampiyonluğu kazandı" manşetini kullanırken Hollandalı oyuncunun Beşiktaş forması ile adeta yeniden doğduğunu ve oynadığı futbol ile dikkat çektiğini yazdı.

Algemeen Dagblad ise "Babel'in golüyle Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı" manşetini aterken Hollanda şehirlerinde özellikle Rotterdam'da şampiyonluğu kutlayan Türk taraftarlardan da bahsetti.

Avrupa Beşiktaşın 3. yıldızını konuştu...

Nu Sport internet sitesi de Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu sonrası "Babel Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı" yorumunu yaptı

İSPANYA

Marca: "Beşiktaş yine şampiyon"

FRANSA:

L'equipe: "Türkiye'de şampiyon Beşiktaş olarak devam ediyor"