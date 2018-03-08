Arda Turan 'Ülkede savaş varken düğün olmaz'

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlilik teklifi yapan futbolcu Arda Turan, düğünüyle ilgili sorulara yanıt verdi

Turan açıklamasında: “Ülkemiz ve askerlerimiz şu an bir mücadele veriyor, can veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz. Zamanı gelince her şey olur.” ifadelerini kullandı.

Turan, Doğan'ın cep telefonu rehberindeki kadınların numaralarını sildiği iddiasına da tepki gösterdi: “Bu tarz haberlerden sıkıldık. Bunlara artık cevap vermeyeceğim.”