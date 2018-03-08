Survivor karışıyor Hakan ve Nihat birbirine girdi
Survivor 2018'in bu akşam ekrana gelecek bölümüne Hakan Hatipoğlu ve Nihat Doğan arasında yaşanan tartışma damga vuracak
Ödül oyunu için futbol maçında karşı karşıya gelen All Star ve Gönüllüler takımının mücadelesi nefesleri kesecek. Acun Ilıcalı’nın yöneteceği oyunda, sakatlığından dolayı yarışamayan Hakan Hatipoğlu’nun saha kenarından söylediği sözlere Nihat Doğan çok sert tepki verdi. İki yarışmacı büyük bir sinirle birbirlerinin üzerine yürüdüler. Hakan Hatipoğlu ve Nihat Doğan isimli yarışmanın kavgası objektiflere an be an yansıdı. İşte o anlar;