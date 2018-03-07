İnşaat işçilerinden Seda Sayan'ın sözlerine yönelik sert açıklama

Dün programına katılan Ece Gürsel ile Seda Sayan arasında geçen diyalog Türkiye'nin tepkisini çekmişti

Bilal Özcan, Ece Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sordu. Ece Gürsel ise Bilal Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti." yanıtını verdi.

SEDA SAYAN'IN SÖZLERİ OLAY OLDU

Bu sırada söze giren Seda Sayan'ın Ece Gürsel'e tavsiye olarak söylediği şu sözler tepkilere neden oldu: "Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?"

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre İnşaat İşçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür, Seda Sayan'ın sözlerine çok öfkelendiğini belirterek şunları söyledi:

Zaten devlet, taşeron patronları inşaat işçisini insan yerine koymuyor. Bu tür programlarda da inşaat işçisi insan yerine konmuyor. Her gün inşaat işçileri şantiyelerde iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Patronlar da inşaat işçisini para üreten bir makine gibi görüyor. Seda Sayan da bunun bir yansıması. Sanki inşaat işçilerinin ailesi yok, onların ahlak anlayışları yok, duyguları yok, damızlık gibi yansıtıyorlar. Bu Seda Sayan'ın kendi ahlak anlayışını yansıtıyor. Kendisine şarlatan diyebilirim. Hakaret de edebilirim. Aslında genel devletin, patronların işçiye bakış açısı. Şantiyede para üreten makine gibi görüyor. Onlar da kendi ahlak anlayışları çerçevesinde inşaat işçisini ahlakı olmayan, duyguları olmayan, insan olmayan aslında... Böyle görüyorlar. Onların hepsinin duyguları var.