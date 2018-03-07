Metin Hara'dan ayrılık iddialarına yanıt gecikmedi

Türk yazar Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldığına dair haberler dün ilk Amerikan basınında daha sonra da Türkiye'de çok konuşulmuştu

Yazar Metin Hara, katıldığı bir lansmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğanın mevsimi olduğu gibi insanın da mevsimi olduğunu vurgulayan Hara, “Aşkın da mevsimi var” açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından muhabirler; ABD basınında çıkan Adriana Lima ile ayrıldılar yönündeki haberleri soruldu. Hara, bu soru üzerine; “Öyle bir şey yok, her şey yolunda” açıklamasında bulundu.