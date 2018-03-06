Herkesin konuştuğu çift ayrıldı

Amerikan basınında yer alan habere göre Türk yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü model Adriana Lima ayrıldı

Haber, 'Lima piyasaya geri döndü' başlığıyla duyuruldu. New York Post'tan Richard Johnson'ın haberine göre en son Oscar töreninde de yalnız görüntülenen Adriana Lima bekâr hayatına geri döndü. Beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan çiftin yolun sonuna geldiği iddia edildi.

Ayrılık haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Adriana Lima sosyal medya hesabından Metin Hara'yı takip etmeye devam ediyor ancak Metin Hara, Lima'yı takip etmeyi bıraktı.

"GÜNLERİ SAYIYORUM"

İddiaların ortaya çıkmasından birkaç saat önce Metin Hara sosyal medya hesabında Adriana Lima'nın fotoğrafını paylaştı ve "Seni görmek için günleri sayıyorum" notu ile ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.