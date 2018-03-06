Survivor 2018'de gönüllüler adasında elenen isim belli oldu

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da bu hafta adaya gönüllüler takımından 1 kişi daha veda etti

Yapılan oylama sonucuna göre adaya veda eden yarışmacı Emre oldu. Emre Survivor adasının yeni yarışmacıları arasındaydı.

Emre DURAK

SURVIVOR’DAN ELENEN EMRE DURAK KİMDİR?

Emre Durak 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Emre Durak, animatör olarak çalışıyor ve Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm'i mezunu. Meslek olarak dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Çılgın Goril isimli Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor.

Adanalı, olan Emre Eskişehir'de yaşıyor. Emre'nin ilk sözleri “Elimden geleni ardıma koymam, ben sınırlara karşı doğdum. Tecrübeye ayrıca zorluğa doymam” olmuştu.