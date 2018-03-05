Fi Çi final bölümü fragmanı yayınlandı
Azra Kohen'in Fi, Çi ve Pi kitap üçlemesinin anlatıldığı internet dizisi Fi Çi final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin final tarihi belli oldu ve fragmanı yayınlandı
Fi Çi'nin 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Fi Çi'nin 9. bölümünde kaçma hayalleri kuran Duru'nun planı istediği gibi olmadı. Özge'nin hastanede aldığı haberle yıkıldığı Fi Çi'ni 9. bölümünün ardından merakla beklenen 10. final bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.
Fi Çi 10. final bölümü 9 Mart Cuma akşamı Puhu TV'de ekrana gelecek.