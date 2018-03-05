90. Oscar ödülleri sahiplerine ulaştı
Bu yıl 90.'sı düzenlenen dünyanın en prestijli ödüllerinden Oscar ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu
Dolby Tiyatrosu’nda, gerçekleştirilen 90. Oscar Ödül Töreni’nde kırmızı halı gösterisinin ardından Oscar kazananları açıklandı. En iyi yönetmen ödülü üzerine çok konuşulan ve törenin favorilerinden olan ‘Suyun Sesi’ filmiyle Guilermo Del Toro’ya gitti. Oyuncu Gary Oldman, En Karanlık Saat adlı filmde gösterdiği performansla en iyi erkek oyunu ödülünü alırken, en iyi kadın oyuncu ödülüyse Frances McDormand’ın oldu. Bu yıl En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü kazanan isim Sam Rockwell oldu. Rockwell’e ödülü kazandıran filmse Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oldu.
İŞTE 90. OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDE KAZANANLARIN LİSTESİ
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)
En iyi makyaj: Darkest Hour
En iyi kostüm tasarımı: Mark Bridges (Phantom Thread)
En iyi belgesel: Icarus (Brian Fogel ve Dan Cogan)
En iyi ses miksajı: Dunkirk
En iyi ses kurgusu: Dunkirk
En iyi prodüksiyon tasarımı: The Shape of Water
Yabancı dilde en iyi film: A Fantastic Woman
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)
En iyi animasyon kısa film: Dear Basketball
En iyi animasyon film: Coco
En iyi görsel efekt: Blade Runner 2049
En iyi kurgu: Dunkirk
En iyi kısa belgesel: Heaven Is A Traffic Jam On The 405
En iyi kısa film: The Silent Child
En iyi uyarlama senaryo: James Ivory (Call Me By Your Name)
En iyi görüntü yönetmeni: Roger Deaking (Blade Runner 2049)
En iyi özgün müzik: Alexander Desplat (The Shape of Water)
En iyi özgün şarkı: Coco (Remember Me)
En iyi yönetmen: Guillermo del Toro
En iyi erkek oyuncu: Gary Oldman
En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand
En iyi film: The Shape of Water