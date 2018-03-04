04/03/2018 08:00


Müslüm Gürses vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı

Müslüm Gürses

5 yıl önce aramızdan ayrılan müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, vefatının 5. yılı nedeniyle mezarı başında anıldı

Sanatçıyı anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı’na saatler öncesinden gelen ve aralarında sanatçıların ve Müslüm Gürses’e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre sanatçının kabri başından ayrılmadı.Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, anma gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Beş yıldır onun hasretiyle yaşıyorum. Yaşadığımız müddetçe bir beş yıl daha göreceğiz. Üzgünüm, en çok sevdiğim insanı kaybettim. Gelenler eksik olmasın. Sevenlerine, bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Eşimi hiç yalnız bırakmadılar. Çok zor durumdayım, konuşamıyorum. İyi bir insandı, iyi bir eşti.

Burada bir sürü iyi insan var. Yeri dolmayacak bir insandı, halen yaşıyor. Kalbimin en derinlerinde yaşamaya devam edecek. Mahşere kadar onu sevmeye devam edeceğim."


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