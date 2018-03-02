Emina Sandal hakkında bomba iddia eski aşkına geri mi dönüyor

Türk müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Sandal ile eşi Emina Sandal 6 ay önce evlerini ayırmıştı

Mustafa Sandal’ın 10 yıllık eşi, Boşnak kökenli şarkıcı Emina Sandal’dan boşanması Sırp magazin basınında şöyle yer almıştı: “Emina eski sevgilisi Marko Miskovic’e dönüyor.”

Emina Sırp basınında çıkan haberlerden sonra “Marko’yu 11 yıldır görmüyorum” demişti. Mustafa Sandal da boşanmalarına ihanetin neden olmadığını açıkladı.

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; bu kez Sırp Dergisi ‘Alo!’ ayrılık hakkında yeni bir iddia ortaya attı.‘Alo!’ adlı magazin dergisi, Marko Miskovic’in babasının Emina’yı istemediğini, çiftin aile baskısı yüzünden ayrıldığını yazdı.

Haberdeki şu detaylar da dikkat çekti: “Marko, Emina’ya ‘Bizi babam ayırdı ama sen benim kaderimsin. Yeniden denemeliyiz’ diye mesaj attı. Emina Sandal da eski aşkıyla yeniden bir araya gelmeyi düşünüyor.”